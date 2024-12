Μαρέσκα: «Στα επόμενα 5-10 χρόνια, η Τσέλσι θα κυριαρχεί στο αγγλικό ποδόσφαιρο»

Ο Έντσο Μαρέσκα δήλωσε ότι η έλλειψη εμπειρίας στερεί από την Τσέλσι τη δυνατότητα να γίνει πιο ανταγωνιστική στην Premier League, αλλά είναι βέβαιος ότι τα επόμενα 5-10 χρόνια οι Μπλε θα ανήκουν στις κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος.

Ο προπονητής της Τσέλσι, Έντσο Μαρέσκα, τόνισε ότι η έλλειψη εμπειρίας εμποδίζει την ομάδα να ανταγωνιστεί τη Λίβερπουλ για τον τίτλο, αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια οι Μπλε θα ανήκουν στις κορυφαίες ομάδες της Premier League.

Ο 44χρονος Ιταλός προπονητής ανέφερε ότι η ομάδα του στερείται εμπειρίας, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία η Τσέλσι θα καταφέρει να κυριαρχήσει στο αγγλικό ποδόσφαιρο: «Στα επόμενα 5-10 χρόνια, η Τσέλσι μπορεί να είναι μία από τις ομάδες που θα κυριαρχούν στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση κι όσον αφορά τον προσωπικό στόχο, ξέρω από έξω ότι δυσκολεύεσαι να πιστέψεις.Είμαι συγκεντρωμένος στη Σαουθάμπτον, αλλά δεν είμαι συγκεντρωμένος στο τέλος της σεζόν. Έχουμε έναν τύπο παικτών που μερικοί από αυτούς έχουν πάει πιθανώς μόνο σε έναν τελικό σε ολόκληρη τη ζωή ή την καριέρα τους.

Σύντομα θα είμαστε στην κούρσα του τίτλου, αλλά η έλλειψη εμπειρίας είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να προκαλέσουμε αυτούς τους συλλόγους».

Η Τσέλσι μετά από 13 αγωνιστικές στην Premier League, βρίσκεται στην 3η θέση με 25 βαθμούς και ο Μαρέσκα στα πρώτα 21 παιχνίδια του ως προπονητής των Μπλε, μετρά 13 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες.

"Chelsea in next five to 10 years will be one of teams dominating English football"



Enzo Maresca is confident of Chelsea being successful in the future pic.twitter.com/S1ALsDCKjC