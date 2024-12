Με δύο δικά του γκολ από την άσπρη βούλα, η Τσέλσι πήρε τη νίκη στο ντέρμπι με την Τότεναμ και ο... άχαστος Άγγλος έθεσε ένα νέο ιστορικό ρεκόρ στην Premier League.

Ο Κόουλ Πάλμερ πραγματοποιεί μία φοβερή σεζόν και οδηγεί την Τσέλσι στο... κυνήγι του ονείρου, μετά και τη νέα της νίκη στην Premier League. Οι Μπλε επικράτησαν στο λονδρέζικο ντέρμπι επί της Τότεναμ επιστρέφοντας στο ματς και ανατρέποντας το αποτέλεσμα στο δεύτερο μέρος.

Ο 22χρονος Άγγλος φρόντισε με τον δικό του τρόπο να φτάσει η ομάδα του στο «διπλό». Ήταν εκείνος που ισοφάρισε σε 2-2 στο 61ο λεπτό, ευστοχώντας από τα έντεκα βήματα. Παράλληλα ισοφάρισε το ρεκόρ του Γιάγια Τουρέ με τα περισσότερα συνεχόμενα εύστοχα πέναλτι στην ιστορία της Premier League, κάνοντας το 11/11, επίδοση που «κρατούσε» μέχρι τότε ο Ιβοριανός!

Όμως, ο «Cold» Πάλμερ δεν έμεινε εκεί! Αφού κέρδισε πέναλτι από τον Σαρ στο 84', ανέλαβε και την εκτέλεση στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα αυτή τη φορά α λα... Πανένκα για το 4-2 της Τσέλσι. Θέτοντας έτσι νέο ρεκόρ με το εντυπωσιακό 12/12. Η αρχή έγινε τον Οκτώβριο του 2023 απέναντι στην Μπέρνλι και είναι πολύ πιθανό το κοντέρ να συνεχίσει να γράφει!

