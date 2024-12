Μαρέσκα: «Άρσεναλ, Σίτι και Λίβερπουλ δεν γλιστράνε... όπως ο Κουκουρέγια»

Μετά τη νίκη της Τσέλσι, ο Μαρέσκα τα είπε έξω από τα δόντια! Σχολίασε τα λάθη του Κουκουρέγια και τόνισε με χιούμορ ότι ομάδες όπως η Άρσεναλ, η Σίτι και η Λίβερπουλ δεν γλιστράνε τόσο εύκολα όσο ο Ισπανός μπακ.

Η Τσέλσι έκανε την ανατροπή στο λονδρέζικο ντέρμπι, νίκησε την Τότεναμ 4-3 και βρέθηκε στο -4 από την κορυφή της Premier League. Μετά το ματς, ο Μαρέσκα δεν μάσησε τα λόγια του και σχολίασε με χιούμορ ότι ομάδες όπως η Άρσεναλ, η Σίτι και η Λίβερπουλ «δεν γλιστράνε» όπως ο Κουκουρέγια.

Ο Ισπανός αριστερός μπακ είχε ένα εφιαλτικό πρώτο δεκάλεπτο, με δύο λάθη που έδωσαν εύκολα γκολ στην Τότεναμ. Στο 5’ γλίστρησε επιτρέποντας στον Σολάνκε να ανοίξει το σκορ, ενώ στο 11’ ξαναέχασε την μπάλα και ο Κουλουσέφσκι διπλασίασε τα τέρματα.

«Η Άρσεναλ, η Σίτι και η Λίβερπουλ μάλλον δεν γλιστράνε... όπως ο Μαρκ Κουκουρέγια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 44χρονος Ιταλός.

Ακόμη ο τεχνικός των Μπλε παραμένοντας ρεαλιστής, τόνισε: «Για να είμαστε σοβαροί, δεν είμαστε έτοιμοι, είμαστε μακριά από αυτές τις ομάδες. Επικεντρωνόμαστε μέρα με τη μέρα και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την ομάδα».

