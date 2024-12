«Κόβει» από όπου μπορεί ο Ράτκλιφ στη Γιουνάιτεντ: Μείωση και στις χριστουγεννιάτικες επιταγές των εργαζομένων

Ο Τζιμ Ράτκλιφ συνεχίζει τις περικοπές στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τα μπόνους και τις επιταγές των υπαλλήλων εν όψει Χριστουγέννων να μην μένουν ανεπηρέαστα.

Οι εργαζόμενοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχουν πλέον αρχίσει να αναπολούν την εποχή των Γκλέιζερς, όπως αναφέρει η Daily Mail. Στην πλειονότητά τους είναι απογοητευμένοι από το «κούρεμα» που έχει κάνει το νέο αφεντικό τους σε μισθούς και μπόνους, κάτι το οποίο δεν έχει σταματημό μιάς και ο Τζιμ Ράτκλιφ συνεχίζει να κάνει περικοπές.

Ο ισχυρός άνδρας των Κόκκινων Διαβόλων αποφάσισε ότι ο προϋπολογισμός της ομάδας θα επιβαρυνόταν πολύ από τα δώρα Χριστουγέννων επομένως αποφάσισε να κάνει μία διαφορροποίηση που προκάλεσε εκ νέου αντιδράσεις. Το συνηθισμένο ποσό των 120 ευρώ που λάμβαναν ως μπόνους για να περάσουν τις γιορτές πλέον έχει αντικατασταθεί από μία δωροεπιταγή των Marks &Spencer, αξίας μόλις 49 ευρώ.

Το «ψαλίδι» στο δώρο αυτό έρχεται να προστεθεί στην κατάργηση της χριστουγεννιάτικης γιορτής που διοργανωνόταν κάθε χρόνο στις 25 Δεκεμβρίου, όπου έδιναν το «παρών» τόσο οι εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους, όσο και οι παίκτες μαζί με το προπονητικό επιτελείο του συλλόγου.

