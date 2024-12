Ο συμπατριώτης του Μοχάμεντ Σαλάχ, Χαϊτάμ Φαρούκ, με ένα post ανακοίνωσε ότι ο 32χρονος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Reds.

Μετά τη διάψευση ότι η Παρί Σεν Ζερμέν έχει προσεγγίσει τον Μοχάμεντ Σαλάχ, η ανανέωση του συμβολαίο του Αιγυπτίου με τη Λίβερπουλ ήταν πια σίγουρη υπόθεση. Οι διαπραγματεύσεις προχωρούσαν αργά, κάτι που παρέτεινε την αγωνία των φιλάθλων των Reds, με τον ίδιο να βάζει περισσότερο λάδι στη φωτία όταν ανέφερε ότι έπαιξε για τελευταία φορά κόντρα στη Σίτι με την τωρινή του ομάδα.

Πλέον φαίνεται πως οι συζητήσεις με τους ιθύνοντες όχι μόνο έχουν προχωρήσει, αλλά έχουν ολοκληρωθεί, καθώς ο «Φαραώ» είπε το «ναι» και θα συνεχίσει να είναι κάτοικος του Μέρσεϊσαϊντ. Τις λεπτομέρειες αυτές τις έκανε γνωστές ο συμπατριώτης του και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, Χαϊτάμ Φαρούκ.

Ο ίδιος θέλησε να συγχαρεί τον Σαλάχ ανεβάζοντας μία φωτογραφία τους στην οποία έγραφε: «Συγχαρητήρια για την ανανέωση με τον αριθμό που θέλεις και την χρονική περίοδο που εσύ επιθυμείς. Ο Αιγύπτιος Βασιλιάς κυβερνά σύμφωνα με τη δική του κρίση».

Ex Egyptian footballer and beIN Sports pundit Haytham Farouk has tweeted this about salah 👀👀 #lfc #salah pic.twitter.com/KW8rsbXGz1