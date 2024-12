Σαλάχ: «Για την ώρα, αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι κόντρα στη Σίτι ως μέλος της Λίβερπουλ»

Ο Σαλάχ προχώρησε σε δηλώσεις για το ζήτημα του συμβολαίου του μετά τη νίκη της Λίβερπουλ επί της Σίτι (2-0), αφήνοντας πολλά ερωτηματικά για το μέλλον του στους Reds.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έβαλε την υπογραφή του στη νίκη της Λίβερπουλ επί της Μάντσεστερ Σίτι (2-0), με μια ασίστ που «άνοιξε» τον δρόμο για το πρώτο γκολ και ένα δικό του τέρμα που επισφράγισε τη νίκη απέναντι στην ομάδα του Γκουαρδιόλα. Ωστόσο, μετά το τέλος του αγώνα, παραδέχθηκε ανοιχτά πως το ζήτημα του συμβολαίου του τον απασχολεί έντονα και ότι ίσως αυτό το παιχνίδι ήταν το τελευταίο του κόντρα στους Πολίτες με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Με το μέλλον του στους Reds να παραμένει αβέβαιο και τα σενάρια μεταγραφής του σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να φουντώνουν, ο 32χρονος Αιγύπτιος μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για το φλέγον ζήτημα: «Ειλικρινά, το συμβόλαιο είναι στο μυαλό μου. Για την ώρα, αυτό ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι κόντρα στη Σίτι ως μέλος της Λίβερπουλ, οπότε φρόντισα να το απολαύσω. Θα διασκεδάζω εδώ μέχρι το τελευταίο λεπτό της παρουσίας μου και μακάρι να πάρουμε τον τίτλο».

‘This is probably the last City game I’ll play for Liverpool’



Mohamed Salah scored and assisted against Manchester City and then delivered this interview pic.twitter.com/eD7wYXWf5t