Σε... δραστικά μέτρα προχώρησε ένας οπαδός της Γουλβς που προσπάθησε μάταια να δυσκολέψει το έργο του Τζάστιν Κλάιφερτ πριν από εκτέλεση πέναλτι.

Πήρε λίγο πιο σοβαρά την έκφραση «12ος παίκτης» ένας οπαδός της Γουλβς στην εντός έδρας ήττα της ομάδας του από την Μπόρνμουθ. Τα Κεράσια επικράτησαν 4-2 με τρία εύστοχα πέναλτι του Τζάστιν Κλάιφερτ. Στην τελευταία εκτέλεση δε, ο Ολλανδός δεν είχε να νικήσει μόνο τον Ζοζέ Σα αλλά και τα... ιδιαίτερα mind games του εν λόγω οπαδού.

Shoutout to this Wolves fan for a perfect distraction during Kluivert’s penalty pic.twitter.com/p3lHhE0HVA