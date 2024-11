Με δηλώσεις του, ο Ρόδρι σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν παρευρέθηκε στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, ενώ τόνισε πως στοχεύει να γυρίσει στη δράση πριν το τέλος της σεζόν.

Ο νικητής της Χρυσής Μπάλας, Ρόδρι, είναι ο μεγάλος απών της Μάντσεστερ Σίτι τους τελευταίους μήνες έχοντας μείνει εκτός δράσης από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Ισπανός μέσος με δηλώσεις του στο podcast «The Rest Is Football» τη Πέμπτη (28/11), επέκρινε την απόφαση της Ρεάλ Μαδρίτης να μην δώσει το «παρών» στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας στις 28 Οκτωβρίου, λίγες ώρες αφότου διέρρευσε ότι ο Βινίσιους δεν θα είναι ο νικητής.

«Είναι απόφαση ατόμων ή συλλόγων το να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Δεν μπορώ να σεβαστώ αυτή την απόφαση. Πέρυσι ήμουν κοντά στη νίκη, ήθελα να είμαι εκεί για να στηρίξω την υπόλοιπη ομάδα. Παρόλο που ο Μέσι πήρε τη Χρυσή Μπάλα, ήμασταν εκεί χειροκροτώντας. Είναι ένα βραβείο που επιβραβεύει το επίπεδο ενός παίκτη για έναν χρόνο. Στον αθλητισμό και στη ζωή είναι σημαντικό να κερδίζεις. Αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι να χάνεις έχοντας σεβασμό».

Ο Ισπανός αναφέρθηκε επίσης στον σοβαρό τραυματισμό του βάζοντας ως στόχο να επιστρέψει πριν ολοκληρωθεί η σεζόν.

Rodri on Real Madrid boycotting the #BallonDor ceremony: “It’s a decision of individuals or clubs to decide what to do. I cannot respect the decision, I wouldn’t do it the same way.



“Last year @ErlingHaaland was close to winning. I wanted to be there to support him with the rest…