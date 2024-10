Μεγάλη ανατροπή στη Χρυσή Μπάλα: «Νικητής ο Ρόδρι»!

Σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο «El Chiringuito» η Χρυσή Μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Ρόδρι και όχι σε εκείνα του Βινίσιους!

Φαίνεται πως τελικά ο νικητής της Χρυσής Μπάλας θα είναι ο Ρόδρι και όχι ο Βινίσιους! Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης μετράει αντίστροφα για την αποψινή απονομή του μεγαλύτερου ατομικού βραβείου και τα βλέμματα έχουν στραφεί στον σταρ της Μάντσεστερ Σίτι και σε εκείνον της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου θα δώσουν απόψε το «παρών» στο Παρίσι για την τελετή της απονομής της Χρυσής Μπάλας, με τους Ισπανούς και τους Γάλλους να ρίχνουν «βόμβα» λίγες ώρες πριν από την έναρξη της τελετής.

Όπως αποκαλύπτει το ισπανικό κανάλι «El Chiringuito» ο νικητής της φετινής Χρυσής Μπάλας θα είναι τελικά ο Ρόδρι, παρότι στη Μαδρίτη έμοιαζαν σίγουροι για την πρωτιά του Βινίσιους και την επιστροφή του μεγαλύτερου ατομικού βραβείου στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου»!

Το γαλλικό «RMC» προσθέτει πως στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι αισιόδοξοι τις τελευταίες ώρες όσον αφορά την απονομή της Χρυσής Μπάλας στον Βινίσιους. Μάλιστα, στο ίδιο μοτίβο κινείται και το περιβάλλον του «Βίνι», καθώς τη δεδομένη στιγμή επικρατεί ένα κλίμα απαισιοδοξίας. Μάλιστα, στα Ισπανικά Μέσα διαρρέουν πως οι άνθρωποι της Ρεάλ, ανάμεσα τους και ο Βινίσιους, δεν θα δώσουν απόψε το «παρών» στην τελετή!

Το «Relevo» ήταν αυτό που το πρωί της Δευτέρας αποκάλυψε πως ναι μεν ο Βινίσιους είναι το φαβορί, ωστόσο με τα δεδομένα που επικρατούν, μόνο σίγουρη δεν μπορεί να θεωρείται η νίκη του, αφήνοντας ανοιχτό ένα μεγάλο παράθυρο για τον Ρόδρι.

🚨🚨| BREAKING: Rodri has WON the Ballon d’Or. Real Madrid have NOT gone to Paris.



