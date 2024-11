Με προβλήματα ολοκληρώθηκε η μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη Λίβερπουλ, καθώς τόσο ο Ιμπραχίμα Κονατέ όσο και ο Κόνορ Μπράντλεϊ αποκόμισαν προβλήματα και κρίνονται αμφίβολοι για το ερχόμενο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η Λίβερπουλ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Άνφιλντ». Η ομάδα του Άρνε Σλοτ ήταν ανώτερη από τη Βασίλισσα και επικράτησε με το «καθαρό» 2-0, διατηρώντας τη θέση της στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της League Phase του Champions League.

Η νίκη ωστόσο αποδείχθηκε «πύρρειος» καθώς ο Άρνε Σλοτ είδε δύο ποδοσφαιριστές του να αποκομίζουν προβλήματα. Ο λόγος για τους Ιμπραχίμα Κονατέ και Κόνορ Μπράντλεϊ οι οποίοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με ενοχλήσεις. Ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός τραυματίστηκε στα τελευταία λεπτά στο γόνατο σε μια μονομαχία που είχε με τον Έντρικ και αποχώρησε με έντονες ενοχλήσεις από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μπράντλεϊ από την άλλη φέρεται να έχει αποκομίσει ένα μυϊκό πρόβλημα και η συμμετοχή του στο ερχόμενο μεγάλο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη έως και απίθανη. Για τον Άρνε Σλοτ πάντως υπάρχουν και θετικά νέα, καθώς ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ ο οποίος ήταν και στην αποστολή της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναμένεται να λάβει το «πράσινο» φως για το μεγάλο ντέρμπι με τη Σίτι στο «Άνφιλντ».

🚨🏥 | Slot on Konate and Bradley:



🎙️- “It’s difficult to judge so soon after the game. I’m really hoping that both will be available to play.” pic.twitter.com/cAJuWT7F3S