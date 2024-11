Ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού, Κάρλος Κορμπεράν, είναι ένας εκ των υποψηφίων για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Λέστερ, μετά την απομάκρυνση του Στιβ Κούπερ.

Άμεση ήταν η αντίδραση της διοίκησης της μετά την ήττα της από την Τσέλσι στην Premier League, καθώς λίγες ώρες μετά το ματς απομάκρυνε τον προπονητή της Στιβ Κούπερ. Ο 44χρονος Ουαλός ανέλαβε τα καθήκοντά του το περασμένο καλοκαίρι, αντικαθιστώντας τον Έντσο Μαρέσκα που έφυγε με προορισμό το Λονδίνο και τους Μπλε.

Ο ίδιος δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στις προσδοκίες κι έφυγε αφήνοντας τις Αλεπούδες στη 16η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Τέσσερις νίκες σε 14 παιχνίδια είναι ο απολογισμός του στη Λέστερ, που βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης νέου τεχνικού.

Ένα από τα ονόματα που έχουν προκύψει είναι αυτό του Κάρλος Κορμπεράν. Ο έγκριτος Γκιγιέμ Μπαλαγκέ, σε ρεπορτάζ που έκανε σχετικά με το διάδοχο του Κούπερ στους Άγγλους, υποστήριξε ότι ο άλλοτε προπονητής του Ολυμπιακού είναι ένας από τα φαβορί για τη θέση, μιάς και η ομάδα τον έχει σε εκτίμηση και φαίνεται να συμφωνεί με τη φιλοσοφία του. Είχαν εξετάσει την περίπτωσή του 41χρονου Ισπανού και πριν την πρόσληψη του Κούπερ, ωστόσο δεν έδωσαν τα χέρια.

Ο Κορμπεράν, πριν αναλάβει τους Ερυθρόλευκους το καλοκαίρι του 2022, βρισκόταν στο Νησί και καθοδηγούσε την Χάντερσφιλντ στην 3η κατηγορία Αγγλίας, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει βοηθός προπονητή στη Λιντς. Το συμβόλαιό του με τη Γουέστ Μπρομ έχει ισχύ μέχρι το 2027, ενώ φέτος έχει έξι νίκες, επτά ισοπαλίες και τρεις ήττες σε 16 συμμετοχές στην Championship.

