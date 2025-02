Φαν Νίστελροϊ για το γκολ του Μαγκουάιρ : «Ήταν μισό μέτρο οφσάιντ, ήταν ξεκάθαρο»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκρίθηκε στους 16 του FA Cup, αλλά το γκολ του Μαγκουάιρ στις καθυστερήσεις προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Ρουντ Φαν Νίστελροϊ να καταγγέλλει ξεκάθαρο οφσάιντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε την πρόκριση στους 16 του FA Cup, κερδίζοντας τη Λέστερ 2-1ε γκολ του Χάρι Μαγκουάιρ στις καθυστερήσεις. Ωστόσο, το γκολ προκάλεσε αντιδράσεις από πλευράς Λέστερ. Καθώς τη στιγμή που ο Μπρούνο Φερνάντες εκτέλεσε το φάουλ από τα αριστερά, όχι μόνο ο σκόρερ Χάρι Μαγκουάιρ, αλλά και τρεις ακόμα παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν σε θέση οφσάιντ.

Η φάση δεν εξετάστηκε με VAR, αφού το σύστημα ενεργοποιείται από τον 5ο γύρο, με τον βοηθό διαιτητή να μην υποδεικνύει παράβαση. Ο Ρουντ Φαν Νίστελροϊ εξέφρασε την απογοήτευσή του, λέγοντας πως ήταν προφανές ότι υπήρχε οφσάιντ.

«Είμαστε νευριασμένοι. Όταν προετοιμάζεσαι μία εβδομάδα για αυτό το ματς και αντιδράς με τέτοια εμφάνιση έπειτα από την ήττα από την Έβερτον αλλά το ματς κρίνεται από ένα ξεκάθαρο και εμφανές λάθος, αυτό είναι ανεπίτρεπτο και αδιανόητο σε τέτοιο επίπεδο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από να μαζέψουμε τα κομμάτια μας. Δεν το άξιζε αυτό η ομάδα μου. Δεν είναι θέμα του VAR όπου χρειάζεται να ψάξεις για εκατοστά. Ήταν μισό μέτρο οφσάιντ, ήταν ξεκάθαρο. Δεν ηττηθήκαμε στην Fergie Time αλλά στην εποχή του οφσάιντ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο 48χρονος τεχνικός.

🚨 Ruud van Nistelrooy: “We were not defeated in Fergie time... We were defeated in offside time”. pic.twitter.com/6eTj8ZFFRH