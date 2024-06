Σύμφωνα με βελγικό δημοσίευμα, ο Κάρλος Κορμπεράν βρίσκεται ψηλά στην λίστα της Λέστερ για την ανάληψη της τεχνικής της ηγεσίας.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι έκανε γνωστό πως ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Κάρλος Κορμπεράν βρίσκεται στην λίστα της Λέστερ για την θέση του προπονητή της ομάδας, η οποία έμεινε... ορφανή, μετά την απόφαση της Τσέλσι να πληρώσει περί τα 10 εκατ. λίρες για να τον κάνει δικό της.

Μάλιστα, ο Ισπανός τεχνικός, που είχε βρεθεί στον πάγκο των «ερυθρολεύκων» από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2022, βρίσκεται και ιδιαίτερα ψηλά ανάμεσα στα ονόματα των υποψηφίων που έχουν ξεχωρίσει οι «αλεπούδες», στα οποία άλλα δημοσιεύματα, έχουν εντάξει και τον Μαουρίτσιο Σάρι, για τον οποίο παλεύει ο Παναθηναϊκός.

Ο 41χρονος προπονητής βρίσκεται από τον Οκτώβριο του 2022 στην Γουέστ Μπρομ κάνοντας εξαιρετική δουλειά. Φέτος, μάλιστα έφτασε μέχρι και τα Play Off της ανόδου στην Championship, όμως εκεί αποκλείστηκε σε διπλά ματς από την Σαουθάμπτον, που πήρε τελικά την άνοδο μέσα από την διαδικασία αυτή.

Να σημειώσουμε πως έχει συμβόλαιο με την ομάδα του μέχρι το καλοκαίρι του 2027, οπότε η Λέστερ θα πρέπει να καταβάλλει ένα σημαντικό ποσό για να πείσει την «Άλμπιον» να τον παραχωρήσει.

