Αμορίμ: «Νιώθω χαλαρός που είμαι προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ πραγματοποίησε την πρώτη του επίσκεψη στο «Ολντ Τράφορντ», ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο θρυλικό «Ολντ Τράφορντ» ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες. Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης και των πρώτων του δηλώσεων στο επίσημο κανάλι της ομάδας, ανέφερε πως δεν αισθάνθηκε το βάρος του γηπέδου. Αντίθετα, ένιωθε χαλαρός και ενθουσιασμένος για την τιμή να αναλάβει μια τόσο σπουδαία ομάδα.

«Είναι αστείο, γιατί νιώθω πολύ χαλαρός. Ίσως επειδή δεν ήταν ημέρα παιχνιδιού. Όταν υπάρχει ένα παιχνίδι, είμαι διαφορετικός άνθρωπος, αλλά στην πραγματικότητα δεν αισθάνομαι αυτό το βάρος. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος και αρκετά χαλαρός» ανέφερε ο 39χρονος τεχνικός των Κόκκινων Διαβόλων.

Στην συνέχεια ο πρώην τεχνικός της Σπόρτινγκ δήλωσε ότι η αίσθηση του γηπέδου είναι μοναδικη και ότι είναι μεγάλη τιμή για αυτόν να βρίσκεται εκεί: «Το βλέπεις στην τηλεόραση και ξέρεις ότι το γήπεδο είναι μεγάλο και εντυπωσιακό. Όταν είσαι εδώ μπορείς να το νιώσεις, νομίζω ότι νιώθεις την ιστορία. Είμαι πραγματικά πολύ περήφανος που είμαι ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οπότε είναι καταπληκτικό. Είναι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ».

- Ruben Amorim:



"When we have a game, I'm a DIFFERENT guy."



Energy. pic.twitter.com/ue7xMSN6y7