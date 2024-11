Νέα εποχή στη Γιουνάιτεντ, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να αναλαμβάνει κι επίσημα τον σύλλογο και να γνωρίζεται με τους νέους του παίκτες.

Ο Αμορίμ ανέλαβε τα ηνία της Γιουνάιτεντ, έπιασε αμέσως δουλειά κι ευελπιστεί να φέρει άμεσα αλλαγές στον σύλλογο. Ο 39χρονος Πορτογάλος καλείται να αλλάξει πολλά και να εκτοξεύσει τη Μάντσεστερ βαθμολογικά και ψυχολογικά. Άλλωστε, τη δεδομένη στιγμή οι Reds βρίσκονται στη 13η θέση, σε μια από τις χειρότερες επιδόσεις στην ιστορία τους.

Getting familiar with the Theatre of Dreams ✨#MUFC pic.twitter.com/z2ef91jOqm