Οι φίλαθλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περίμεναν σαν «τρελοί» την προσγείωση του Ρούμπεν Αμορίμ στην Αγγλία και μάλιστα έσπασαν κάθε ρεκόρ τη Δευτέρα, καθώς 11.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την πτήση του Πορτογάλου προπονητή.

Φρέσκο αέρα έχει φέρει στο Μάντσεστερ η έλευση του Ρούμπεν Αμορίμ. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται εδώ και μερικά 24ωρα στην Αγγλία και έχει ήδη γνωρίσει τους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ αλλά και τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες.

Οι φίλαθλοι της Γιουνάιτεντ έδειξαν έμπρακτα την «τρέλα» τους με τον Αμορίμ το βράδυ της Τρίτης, καθώς πλήθος κόσμου περίμενε τον Πορτογάλο προπονητή έξω από ένα εστιατόριο του Μάντσεστερ όπου δείπνησε ο νέος τεχνικός της ομάδας. Τη Δευτέρα μάλιστα, οι οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» έσπασαν τα... κοντέρ, παρακολουθώντας την πτήση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Πιο συγκεκριμένα, 11.000 άνθρωποι παρακολούθησαν έστω και για λίγο την πτήση του νεαρού τεχνικού προς το Μάντσεστερ. Ο συγκεκριμένος αριθμός ήταν ρεκόρ παγκοσμίως, καθώς καμία άλλη πτήση στον πλανήτη δεν είχε τόσο υψηλά νούμερα παρακολούθησης.

