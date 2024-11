Ο Εντού Γκασπάρ μπορεί να θεωρείται παρελθόν από την Άρσεναλ και, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Athletic Ντέιβιντ Όρνσταϊν, έχει ήδη συμφωνήσει να αναλάβει ρόλο στις ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ημέρα εξελίξεων για Ολυμπιακό, Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε. Το πρωί της Δευτέρας τα media του εξωτερικού μετέδωσαν πως ο Εντού Γκασπάρ θα αποχωρήσει από τον ρόλο ως αθλητικός διευθυντής της Άρσεναλ και πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον θέλει για CEO στις τρεις ομάδες του.

Λίγες ώρες μετά, ο έγκριτος δημοσιογράφος του Athletic, Ντέιβιντ Όρνσταϊν, έγραψε στο X πως ήδη υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Βραζιλιάνου. Προς το παρόν δεν έχουν πέσει υπογραφές και μένει να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες που θα αφορούν στον ρόλο του Γκασπάρ, όμως όλα δείχνουν πως θα υπάρξει deal μεταξύ των δύο πλευρών.

🚨 Arsenal sporting director Edu agrees to join group controlled by #NFFC owner Evangelos Marinakis. Not signed + role still to be finalised but leaving #AFC for new post - includes responsibility for growing operation @TheAthleticFC after @SamiMokbel81_DM https://t.co/aU3cKVDzxU