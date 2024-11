Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εμφανίζεται πρόθυμος να προσφέρει παχυλό συμβόλαιο στον Εντού Γκασπάρ, προκειμένου αυτός να αναλάβει το ρόλο του CEO σε Ολυμπιακό, Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε.

Ενα θέμα το οποίο είχε γίνει γνωστό τον Αύγουστο του 2024 επανέρχεται στο προσκήνιο, μετά την διαφαινόμενη αποχώρηση του Εντού Γκασπάρ από την Αρσεναλ.

Πριν λίγους μήνες, λοιπόν, είχε γραφτεί πως ο Μαρινάκης θέλει αθλητικό διευθυντή της Αρσεναλ για CEO σε Ολυμπιακό και Νότιγχαμ Φόρεστ. Σήμερα, η Daily Mail δημοσίευσε ότι ο Εντού αποχωρεί από το Λονδίνο και το Sky Sports τόνισε - δίχως να δίνει λεπτομέρειες - πως ο γνωστός εφοπλιστής θέλει να συνεργαστεί μαζί του.

Ο Independent, λοιπόν, έρχεται να δώσει νέα διάσταση στο θέμα τονίζοντας πως «ο Μαρινάκης δίνει τα διπλά, σε σχέση με όσα κέρδιζε στην Αρσεναλ ο Εντού, για να τον κάνει CEO σε Ολυμπιακό, Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε».

Στο ρεπορτάζ του, δε, ο Μιγκέλ Ντιλέινι τονίζει χαρακτηριστικά:

«Ο Έντου βρίσκεται σε συζητήσεις με τον όμιλο Μαρινάκη και θα μπορούσε να ηγηθεί για να βοηθήσει με ομάδες όπως η Νότιγχαμ Φόρεστ, την ελληνική ομάδα του Ολυμπιακού, καθώς και την πορτογαλική Ρίο Άβε.

Ο Εντού φιλοδοξούσε να αναλάβει ρόλο διευθύνοντα συμβούλου στην Άρσεναλ, θέση την οποία ο όμιλος Μαρινάκη είναι πρόθυμος να του προσφέρει. Ο Βραζιλιάνος έπαιξε ζωτικό ρόλο στην ανάδειξη της ομάδας του Αρτέτα ως διεκδικητή του τίτλου της Premier League, παρέχοντάς του μερικές από τις καλύτερες μεταγραφές των τελευταίων ετών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Μάρτιν Έντεγκααρντ και Ντέκλαν Ράις».

Am told the Marinakis group were willing to more than treble Edu's wageshttps://t.co/CMwOyaRbXg