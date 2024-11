Ο αθλητικός διευθυντής της Άρσεναλ, Εντού Γκασπάρ, θα αποτελέσει παρελθόν από τους Κανονιέρηδες, σύμφωνα με την «Daily Mail» με τους λόγους της απομάκρυνσής του να παραμένουν αδιευκρίνιστοι.

Ο Μικέλ Αρτέτα αναμένεται να χάσει ένα σημαντικό σύμμαχο στην Άρσεναλ, με τη συνδρομή του οποίου αναμόρφωσε πλήρως την ομάδα. Ο Εντού Γκάσπαρ, τον οποίο ο Ισπανός έχει σε μεγάλη εκτίμηση, πρόκειται να αποχωρήσει από τους Κανονιέρηδες, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Daily Mail».

Ο Βραζιλιάνος, πρώην μέσος της Άρσεναλ, ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2019 και έκτοτε έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση βασικών παικτών των Άγγλων, όπως ο Μάρτιν Όντεγκααρντ και ο Ντέκλαν Ράις. Έχει συμβάλει σημαντικά, επομένως, στο κομμάτι της ενίσχυσης του ρόστερ της με παίκτες-κλειδιά. Αυτός ήταν και ο λόγος που τον εμπιστευόταν τυφλά ο 42χρονος τεχνικός.

Ο ίδιος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αθλητικούς διευθυντές παγκοσμίως, διότι μαζί με τον Αρτέτα ηγήθηκε της ανανέωσης της στρατηγικής και των μεταγραφών της Άρσεναλ, υποστηρίζοντας παράλληλα την αποχώρηση παικτών που δεν είχαν συνεισφέρει στην ομάδα, όπως ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ. Η κριτική του ικανότητα σε αυτό το κομμάτι τον έκανε περιζήτητο, ενώ το περασμένο καλοκαίρι είχε ακουστεί και ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήθελε να τον εντάξει στο δυναμικό του Ολυμπιακού.

Το Sky Sports επανέρχεται με νέο ρεπορτάζ που αναφέρει ότι το ενδιαφέρον του προέδρου των Ερυθρολεύκων για τον Γκασπάρ έχει αναθερμανθεί και δεν αποκλείεται να τον προσεγγίσει ώστε να αναλάβει ρόλο στο γκρουπ των ομάδων που έχει στην ιδιοκτησία του. Πέραν του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ, ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών έχει και τη Ρίο Άβε.

Sporting director Edu has taken the decision to leave Arsenal



Sources have told Sky Sports News that the Brazilian has been under consideration for a role with Evangelos Marinakis's group of clubs.