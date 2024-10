Γκουαρδιόλα για Χρυσή Μπάλα: «Ο Βινίσιους ίσως να έπρεπε να κερδίσει, αλλά ό,τι έγινε, έγινε»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μίλησε για το θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την ανατροπή με το νικητή της Χρυσής Μπάλας, δηλώνοντας ότι δεν θέλει να κρίνει το αποτέλεσμα, αλλά και την απόφαση της Ρεάλ να μποϊκοτάρει το θεσμό.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα παραχώρησε δηλώσεις εν όψει της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Σίτι με την Τότεναμ για το Λιγκ Καπ Αγγλίας (30/10,22:15), ωστόσο οι περισσότερες ερωτήσεις στις οποίες κλήθηκε να απαντήσει ο Ισπανός τεχνικός είχαν να κάνουν με τη Χρυσή Μπάλα και τα όσα συνέβησαν με αφορμή την απονομή της.

Το αφεντικό των Citizens πρώτα επαίνεσε τον Ρόδρι που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, λέγοντας για τον παίκτη του: «Τι μπορώ να πω; Πρώτον, να συγχαρώ τον ίδιο και όλη την οικογένειά του και τους φίλους τους, είναι απίστευτα νέα για τον ίδιο και για όλους μας το ότι κέρδισε. Εμείς οι οπαδοί της Σίτι είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτόν. Είμαστε τόσο περήφανοι που το μοιραζόμαστε αυτό μαζί του και ελπίζουμε, ότι μπορεί να του δώσει ενέργεια για να αναρρώσει γρηγορότερα εν όψει της επόμενης σεζόν».

Επιλέον, ερωτηθείς για την απόφαση της Ρεάλ Μαδρίτης να απέχει από την τελετή και να μην ταξιδέψει καν στο Παρίσι, ο ίδιος δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι, αναφέροντας ότι δεν είναι αρμόδιος να κρίνει τις αποφάσεις που λαμβάνει κάποια άλλη ομάδα πέραν της δικής του, λέγοντας παράλληλα πως δεν τίθεται κανένα θέμα εάν δεν θέλουν να συγχαρούν τον ίδιο το Ρόδρι για την επιτυχία του.

Όσον αφορά τον ίδιο τον Βινίσιους, ο Γκουαρδιόλα ότι ίσως και να άξιζε τη Χρυσή Μπάλα, ωστόσο αυτή είναι μία απόφαση η οποία λαμβάνεται από δημοσιογράφους που προέρχονται από όλον τον κόσμο, κι όχι από μία συγκεκριμένη χώρα. Ο καθένας, επομένως, έχει τη δική του άποψη.

🇪🇸🗣️ Pep Guardiola: "Vini should've won Ballon d'Or? Maybe, but it's what happened. It's journalists, it's not a group of elite people that decide what they have to do."



"It's all around the world, it's not just one country votes. It's all around the world, different opinions." pic.twitter.com/ZPU68haUzy