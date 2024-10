Ο Ρόι Κιν πήρε θέση για την απόλυση του Έρικ Τεν Χαγκ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για την εικόνα των Κόκκινων Διαβόλων στους παίκτες.

Παρελθόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί ο Έρικ Τεν Χαγκ, με την ομάδα να ανακοινώνει την απόλυσή του το μεσημέρι της Δευτέρας (28/10).

Ο Ολλανδός τεχνικός είχε δεχθεί έντονη κριτική για την εικόνα των Κόκκινων Διαβόλων, με την ομάδα να πραγματοποιεί τη φετινή σεζόν το χειρότερό της ξεκίνημα. Ο Ρόι Κιν έσπευσε να σχολιάσει με τον δικό του... ξεχωριστό τρόπο την απόφαση της διοίκησης της Γιουνάιτεντ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δυσανασχετώντας με τους παίκτες της πρώην του ομάδας.

«Στις καλές ομάδες, οι προπονητές θεωρούν τους παίκτες υπεύθυνους. Στις μεγάλες ομάδες, οι παίκτες πρέπει να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τις ευθύνες τους», γράφει η λεζάντα της ανάρτησής του που πλαισιώνει τη φωτογραφία του από... περίπατο στην εξοχή.

"In good teams, coaches hold players accountable. In great teams, players hold players accountable."



Roy Keane via Instagram 📱🚨 pic.twitter.com/B618oGdqvH