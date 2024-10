Η «Daily Mail» αποκάλυψε ότι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ζήτησε από τη Σίτι να πάρει στο ιδιωτικό της τζετ και τους Γκαρνάτσο και Μέινου για την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας, με τους Πολίτες να απαντούν αρνητικά.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσπαθεί να κάνει περικοπές από παντού, καθώς τα οικονομικά της είναι χειρότερα από ποτέ. Η ομάδα του Τζιμ Ράτκλιφ, ωστόσο, το τερμάτισε ζητώντας μία απρόσμενη χάρη από την αντίπαλή της, Σίτι, εν όψει της απονομής της Χρυσής Μπάλας.

Η «Daily Mail» ανέφερε σε δημοσίευμά της ότι οι Κόκκινοι Διάβολοι έψαχναν τρόπο να στείλουν τους Γκαρνάτσο και Μέινου στο Παρίσι, χωρίς όμως να ξοδευτούν. Σκέφτηκαν να προτείνουν στους Πολίτες να πάρουν τους δύο παίκτες τους μαζί στο ιδιωτικό τζετ με το οποίο θα «πετάξουν» για τη γαλλική πρωτεύουσα. Η απάντηση των Citizens ήταν αρνητική, λέγοντας ότι η πτήση τους ήταν πλήρης και δεν χωρούσαν επιπλέον άτομα.

Η αρνητική απάντηση των γειτόνων τους, υποχρέωσε τους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ να βρει εναλλακτική λύση, λίγα εικοσιτετράωρα πριν την απονομή. Η ναύλωση ενός ολόκληρου τζετ για την αποστολή μόνο δύο παικτών θα ήταν κάτι που θα προκαλούσε αντιδράσεις, δεδομένης της κακής οικονομικής κατάστασης του συλλόγου το τελευταίο διάστημα.

