Ασυναγώνιστη εκκίνηση από τον Άρνε Σλοτ στον πάγκο της Λίβερπουλ, ο οποίος έγινε ο πρώτος προπονητής αγγλικής ομάδας με έντεκα νίκες στα πρώτα δώδεκα παιχνίδια του.

Ακόμα και ο πιο αισιόδοξος οπαδός της Λίβερπουλ θα δυσκολευόταν να πιστέψει το ξεκίνημα της ομάδας με τον Άρνε Σλοτ στο τιμόνι. Το τέλος του Γιούργκεν Κλοπ άλλωστε αναμενόμενα έφερε μια νότα απαισιοδοξίας στην οπαδική τάξη του συλλόγου, όμως ο Ολλανδός φρόντισε να την εξαλείψει γρήγορα μέσα από τα αποτελέσματα στο γήπεδο.

Οι Reds οδηγούν την κούρσα της Premier League με μόλις μια ήττα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές, όπως αντίστοιχα και στο Champions League όπου έχουν κάνει το απόλυτο στα πρώτα τρία ματς.

Με την τελευταία νίκη μάλιστα στην έδρα της Λειψίας, ο Άρνε Σλοτ κατάφερε να πετύχει κάτι μοναδικό στην ιστορία της Λίβερπουλ αλλά και ολόκληρου του αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής αγγλικής ομάδας με έντεκα νίκες στα πρώτα δώδεκα παιχνίδια του.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Κένι Νταλγκλίς, ο οποίος ως προπονητής της Λίβερπουλ πίσω στη σεζόν 1990-1991 είχε καταγράψει δέκα νίκες στα πρώτα έντεκα ματς του στον πάγκο των Reds.

11 - Arne Slot is the first manager to win as many as 11 of his first 12 games in charge across all competitions in English top-flight history. Convincing. pic.twitter.com/uENYJgQ0OK