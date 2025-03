Ο Κώστας Τσιμίκας δεν τα πάει καλά μόνο στο χορτάρι, αλλά, όπως αποδείχθηκε, και στην... τέχνη του bottle flip.

Γέλασαν με την ψυχή τους κι έπειτα αναγνώρισαν τη νίκη του Κώστα Τσιμίκα ο Κέρτις Τζόουνς και ο Ράιαν Χράφενμπερχ. Οι τρεις ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ... ξέκλεψαν λίγο χρόνο από την προπόνηση και ανταγωνίστηκαν ο ένας τον άλλον σε ένα bottle flip challenge που οι Reds δημοσίευσαν στα social media, με τον Έλληνα αριστερό μπακ να ξεδιπλώνει την... τέχνη του. Ο Tsimi μέτρησε τέσσερα σωστά bottle flips έναντι και επικράτησε των συμπαικτών του, παίρνοντας την άτυπη νίκη σε αυτό το χιουμοριστικό challenge της Λίβερπουλ.

Kostas, Ryan and Curtis take on the @LucozadeSport bottle flip challenge ⚡ #Ad pic.twitter.com/i8yj6CiDwJ