Τα αγγλικά media αποκάλυψαν την κατάθεση Μαρινάκη: «Χρειάζεται συχνά να βήχει και ο βήχας έχει φλέγματα»

Οι λόγοι της απόφασης της αγγλικής Ομοσπονδίας να τιμωρήσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για πέντε αγωνιστικές δόθηκαν στη δημοσιότητα, ενώ ο ιδιοκτήτης της Νότιγχαμ Φόρεστ φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες.

Η FA αποφάσισε πριν λίγες ημέρες να τιμωρήσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για πέντε αγωνιστικές, λόγω της ανάρμοστης συμπεριφοράς του στο παιχνίδι της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Φούλαμ στις 28 Σεπτεμβρίου.

Η Φόρεστ από την πλευρά της άσκησε έφεση στην εν λόγω απόφαση, ενώ μετά από έρευνα που πραγματοποίησε η ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή δόθηκαν στη δημοσιότητα από τα αγγλικά media οι λόγοι της απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων των εμπλεκόμενων πλευρών.

Όπως αναφέρουν, ο διαιτητής του αγώνα, Τζος Σμιθ, μαζί με τον τέταρτο διαιτητή κατέθεσαν ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης «έφτυσε σκόπιμα προς το έδαφος δίπλα τους, καθώς εκείνοι περπατούσαν στη φυσούνα για τα αποδυτήρια του Σίτι Γκράουντ, μετά τη λήξη του ματς».

Με τη σειρά του, ο Μαρινάκης φέρεται να είπε στους ανθρώπους που διεξήγαγαν την έρευνα ότι «χρειάζεται συχνά να βήχει και ότι ο βήχας περιέχει φλέγματα», με την υπεράσπισή του να ισχυρίζεται ότι «αν πρέπει να φτύσει, φτύνει σε ένα χαρτομάντηλο αν αυτό είναι διαθέσιμο, διαφορετικά στο πάτωμα. Την ημέρα που έγινε το περιστατικό, υπέφερε από βήχα και έπαιρνε παστίλιες. Καθώς πλησίαζαν οι διαιτητές ένιωσε να του έρχεται βήχας και έβηξε προς το πάτωμα, κάτω και δεξιά του, δηλαδή μακριά από την πορεία που ακολουθούσαν οι διαιτητές». Ο βήχας αυτός προέρχεται εξαιτίας των «δύο ή τριών πούρων που καπνίζει ανά ημέρα».

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis was given a five-match ban for spitting on the floor as the match officials walked past him following their 1-0 defeat to Fulham last month.



