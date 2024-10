Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τιμωρήθηκε από την αγγλική Ομοσπονδία με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο για πέντε αγωνιστικές εξαιτίας της συμπεριφοράς του στο παιχνίδι της Νότιγχαμ απέναντι στη Φούλαμ στις 28 Σεπτεμβρίου.

Νέα «καμπάνα» της FA στη Νότιγχαμ Φόρεστ μετά από αυτή στο Νούνο Εσπίριτο Σάντο. Αυτή τη φορά στον ιδιοκτήτη του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, που τιμωρήθηκε με πέντε αγωνιστικές απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο από την αγγλική Ομοσπονδία. Η FA τιμώρησε τον Μαρινάκη για «ανάρμοστη συμπεριφορά» στη φυσούνα του «City Ground» μετά την ήττα των Ρεντς από τη Φούλαμ (1-0) στις 28 Σεπτεμβρίου. Από την πλευρά της πάντως, η Νότιγχαμ ενημέρωσε πως ήδη άσκησε έφεση για αυτή την απόφαση.

Nottingham Forest’s Evangelos Marinakis has been sanctioned by an independent Regulatory Commission.



