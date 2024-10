Ο Κέβιντ Ντε Μπρόινε εξακολουθεί να βρίσκεται στα... πιτς για την Μάντσεστερ Σίτι, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να τονίζει πως θα παραμείνει εκτός για κάποιο διάστημα.

Σχεδόν έναν μήνα μετά τον τραυματισμό του, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε επέστρεψε στις προπονήσεις για την Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο η ώρα για να επιστρέψει στη δράση δεν έχει έρθει ακόμη.

Ενόψει της αναμέτρησης των Citizens με την Γιούνγκ Μπόις για την τρίτη αγωνιστική του Champions League (23/10, 22:00), ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδωσε ενημέρωση για τις απουσίες της ομάδας, μεταξύ των οποίων είναι και ο Ντε Μπρόινε:

«Δεν μπορώ να σας πω πόσο καιρό θα μείνει εκτός, δεν ξέρω. Μάλλον θα πάρει λίγο χρόνο. Δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα, αλλά δεν αισθάνεται εντελώς καλά και θέλουμε να είναι 100% έτοιμος», είπε ο Καταλανός τεχνικός.

⚠️🇧🇪 Kevin De Bruyne is not ready and fit to play yet, says Pep Guardiola: “It’s not a big issue but we want Kevin to be 100% ready”.



“I can’f tell you how long he will be out for… I don't know”.



“Probably is gonna take some time”, says via @City_Xtra. pic.twitter.com/umRAV9jPcV