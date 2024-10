Χωρίς τον προπονητή της στον πάγκο θα δώσει τα τρία επόμενα της παιχνίδια η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς η FA τιμώρησε τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο με τρεις αγωνιστικές για τις πράξεις του στο παιχνίδι με την Μπράιτον.

Ακριβά «πλήρωσε» τελικά ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο τα έντονα παράπονα του στο παιχνίδι του περασμένου Σεπτέμβρη απέναντι στην Μπράιτον, κόντρα στην οποία αντίκρισε την κόκκινη κάρτα.

Όπως ανακοίνωσε η FA, ο Πορτογάλος τεχνικός της Νότιγχαμ Φόρεστε τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές για τις έντονες διαμαρτυρίες του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους «γλάρους» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Premier League.

Στον Πορτογάλο επιβλήθηκε ποινή δύο αγωνιστικών για το ματς με την Μπράιτον και μια ακόμη για την αναμέτρηση κόντρα στην Έβερτον όπου είχε επίσης έντονα παράπονα από τη διαιτησία, εκφράζοντας ανοιχτά σε δηλώσεις του τη δυσαρέσκεια του.

Πέρα από τον τεχνικό της, η Νότιγχαμ δεν θα έχει στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας ούτε τον Μόργκαν Γκιμπς Γουάιτ, καθώς ο διεθνής Άγγλος μέσος τιμωρήθηκε από την αγγλική ομοσπονδία με μια αγωνιστική για τα... καμώματα του απέναντι στην Μπράιτον.

