Την περίπτωση του Τόμας Φρανκ της Μπρέντφορντ φέρεται να τσεκάρει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα.

Μόνο σίγουρο δεν μοιάζει να είναι το μέλλον του Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Ολλανδός τεχνικός βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δύσκολη θέση και χρειάζεται συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα ώστε να μην κινδυνεύσει ακόμα περισσότερο.

Μπορεί η διοίκηση της Γιουνάιτεντ να διαρρέει πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τεν Χαγκ, ωστόσο τα Μέσα του «νησιού» εξακολουθούν να γράφουν για πιθανούς αντικαταστάτες του Ολλανδού τεχνικού και ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Τόμας Φρανκ της Μπρέντφορντ. Σύμφωνα με την «Daily Mail», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει την περίπτωση του τεχνικού της Μπρέντφορντ ο οποίος θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην προπονητική του καριέρα.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν «κυκλώσει» το όνομα του Τόμας Τούχελ επίσης ωστόσο ο Γερμανός κατέληξε στον πάγκο της Αγγλίας και για αυτό η Γιουνάιτεντ έχει στρέψει την προσοχή της σε διαφορετικές περιπτώσεις, εφόσον παρθεί η απόφαση της απομάκρυνσης του Τεν Χαγκ.

