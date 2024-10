Η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται να έχει δώσει τα χέρια με τον Ούγκο Βιάνα και ο Πορτογάλος αναμένεται να αντικαταστήσει τον Τσίκι Μπεγκιριστάιν και να αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή των «πολιτών».

Τον άνθρωπο που θα αναλάβει να χτίσει τη Μάντσεστερ Σίτι της νέας εποχής φαίνεται πως βρήκαν οι «πολίτες». Οι άνθρωποι της Σίτι δεν έχασαν χρόνο και λίγα 24ωρα μετά τη γνωστοποίηση της αποχώρησης του Τσίκι Μπεγκιριστάιν, φαίνεται πως έχουν ήδη προχωρήσει την υπόθεση, έχοντας δώσει τα χέρια με τον Ούγκο Βιάνα.

Σύμφωνα με την «Daily Mail» οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία και απομένουν μονάχα μερικές λεπτομέρειες ώστε να ανακοινωθεί η πρόσληψη του Πορτογάλου ο οποίος θα αναλάβει το πόστο του τεχνικού διευθυντή της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Βιάνα πρόκειται για τον άνθρωπο που έχει ανεβάσει τα τελευταία χρόνια το επίπεδο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχοντας φέρει στην Πορτογαλία ονόματα όπως οι Γκιόκερες, Ντιομάντε και Χιούλμαντ.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, τότε ο Βιάνα θα αναλάβει επίσημα τα ηνία μόλις ολοκληρωθεί η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος.

