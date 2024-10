Με ένα υπέροχο βίντεο η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ απέτισε φόρο τιμής στον Τζορτζ Μπάλντοκ, ευχαριστώντας τον για όσα της προσέφερε στη θητεία του εκεί.

Ο ξαφνικός θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ δεν βύθισε στο πένθος μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Αγγλία. Και ειδικά τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με την οποία είχε συνδεθεί άρρηκτα. Ο αδικοχαμένος Έλληνας αγωνίστηκε για επτά χρόνια στις Λεπίδες και ήταν κάτι περισσότερο από ποδοσφαιριστής στην τοπική κοινότητα.

Η Σέφιλντ δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με τις καλύτερες στιγμές στην ομάδα, αποτίοντας φόρο τιμής στον δικό της Τζορτζ. «Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα ώστε η οικογένεια των Λεπίδων να θυμάται και να γιορτάζει τον αξέχαστο καιρό του Τζορτζ Μπάλντκ με την ερυθρόλευκη φανέλα», έγραψε στη λεζάντα της.

A special tribute for the Blades family to remember and celebrate George Baldock’s unforgettable time in the red and white shirt. ❤️ pic.twitter.com/xr2I8vs7uA