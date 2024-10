Φίλαθλοι της Σέφιλντ αποτίουν φόρο τιμής στον Μπάλντοκ

Οι φίλαθλοι της Σέφιλντ αποφάσισαν να πουν αντίο με το δικό τους τρόπο στον επί χρόνια παίκτη της ομάδας τους, Τζορτζ Μπάλντοκ και δημιούργησαν ένα σημείο για τον σκοπό αυτό έξω από το γήπεδο της ομάδας.

Μία άκρως συγκινητική κίνηση έκαναν οι οπαδοί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, στην οποία και αγωνιζόταν ο Τζορτζ Μπάλντοκ, για μία ολόκληρη επταετία προτού έρθει στον Παναθηναϊκό (2017-2024) το φετινό καλοκαίρι.

Οι φίλαθλοι της αγγλικής ομάδας θέλησαν να πουν το δικό τους αντίο στον Ελληνοάγγλο ποδοσφαιριστή, που έχασε την ζωή του χθες, τον οποίο θεωρούν δικός τους «παιδί» κι έτσι δημιούργησαν ένα σημείο έξω από το γήπεδο για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Πήγαν σ' ένα κάγκελο έξω από το «Μπράμαλ Λέιν», κρέμασαν μία φανέλα του με τα χρώματα της ομάδας, το όνομά του και το νούμερο «2» κι άρχισαν να αφήνουν λουλούδια κάτω από κείνη για να τιμήσουν την μνήμη του.

Δείτε φωτογραφία από το σημείο:

Fans of @SheffieldUnited are starting to leave tributes at Bramall Lane in memory of their former defender George Baldock.



The 31-year-old was found dead at his home in Athens yesterday: pic.twitter.com/ktNuz4NNmT