Ο Έρικ Τεν Χαγκ μονοπωλεί τις αναρτήσεις γνωστής αλυσίδας πίτσας στο twitter, η οποία αυτή τη φορά πήγε την «καζούρα» ένα βήμα παραπέρα και ανέβασε τη φωτογραφία του έξω από το «Ολντ Τράφορντ» με το σλόγκαν «Ζητείται προσωπικό. Όχι εσύ Έρικ»!

Την ώρα που στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συσκέπτονται κι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του Έρικ Τεν Χαγκ, ο Ολλανδός τεχνικός συγκεντρώνει πάνω του όλη τη... φαντασία των χιουμοριστικών αναρτήσεων στο twitter.

Με τους Κόκκινους Διαβόλους να έχουν πραγματοποιήσει το χειρότερο ξεκίνημα σεζόν τα τελευταία 35 χρόνια, το κλίμα στην ομάδα είναι κάτι παραπάνω από βαρύ για τον 54χρονο coach. Γι' αυτό και κάποιοι προσπαθούν να το... ελαφρύνουν, όπως στην περίπτωση μιας γνωστής αλυσίδας πίτσας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εν λόγω αλυσίδα αναφέρει συχνά πυκνά τον Τεν Χαγκ στις αναρτήσεις της, αλλά αυτή τη φορά το πήγε ένα βήμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, ανέβασε μια φωτογραφία έξω από το «Ολντ Τράφορντ», στην οποία απεικονίζει ένα φορτηγό και πάνω του μια τηλεόραση που εμφανίζει το πρόσωπο του Τεν Χαγκ και το μήνυμα: «Ζητείται προσωπικό, όχι εσύ Έρικ».

Μάλιστα, συμπλήρωσε το post γράφοντας στη λεζάντα: «Χρειάζεσαι τους σωστούς ανθρώπους για τις κορυφαίες δουλειές», ολοκληρώνοντας έτσι την... καζούρα με εμφατικό τρόπο.

you need the right people for the top jobs pic.twitter.com/Rb8DUbwF2G