Αβέβαιο μοιάζει να είναι το μέλλον του Έρικ Τεν Χαγκ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης να θεωρούν πιθανότερη την απομάκρυνση του!

Μόνο σίγουρη δεν μοιάζει να είναι η παραμονή του Έρικ Τεν Χαγκ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρότι τα αγγλικά Μέσα ανέφεραν αρχικά πως ο Ολλανδός τεχνικός χαίρει ακόμα της πίστης της διοίκησης του συλλόγου, τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης φέρνουν νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με τους Άγγλους, η απομάκρυνση του Έρικ Τεν Χαγκ θεωρείται πλέον πιο πιθανή. Η «Daily Mail» αναφέρει στο πρωτοσέλιδο της «Οι ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ περιμένουν πως ο Έρικ Τεν Χαγκ θα απολυθεί». Την ίδια ώρα, το πρωτοσέλιδο της «Daily Express» αναφέρεται στον Σιμόνε Ιντζάγκι και αναφέρει «Ο Ιντζάγκι βρίσκεται στο κάδρο, είναι σοβαρός στόχος για να αντικαταστήσει τον Τεν Χαγκ».

Ο Ολλανδός τεχνικός αναμένεται να παίξει το «κεφάλι» του στα δύο επόμενα παιχνίδια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέναντι σε Πόρτο και Άστον Βίλα, ευελπιστώντας να αντιστρέψει την κατάσταση άμεσα.

