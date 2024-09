Ποια είναι η καλύτερη απάντηση στις επιθέσεις μίσους και τον οχετό των social media; Το Gazzetta με τη βοήθεια του Wyscout αναλύει πώς ο Μπρέναν Τζόνσον εκτοξεύτηκε για να γίνει από εξιλαστήριο θύμα, πρωταγωνιστής και να σιγήσει τους αμφισβητίες του.

Ο δείκτης τεντωμένος κάθετα πάνω στα χείλη κι ένα - νοητό - μεσαίο δάχτυλο στον αέρα. Ένα μεσαίο δάχτυλο με πολύ συγκεκριμένους αποδέκτες. Όλους αυτούς που φρόντισαν να σπείρουν το μίσος τους τυφλά, να επιλέξουν το αγαπημένο τους εξιλαστήριο θύμα, να πατήσουν «γενναία» στην πλατφόρμα της ανωνυμίας και ατιμωρησίας των social media και να επιτεθούν σε ένα 23χρονο παιδί. Στους φίλους της Τότεναμ που αποφάσισαν πως μια από τις πιο συναρπαστικές υποσχέσεις της ομάδας τους αξίζει το μίσος και το ανάθεμά τους.

Ο Μπρέναν Τζόνσον εισέπνευσε τη μαυρίλα, εξέπνευσε λάμψη και τη χρησιμοποίησε για να «μεγαλώσει» στο χορτάρι, να πρωταγωνιστήσει σε κάθε παιχνίδι από τη στιγμή που οι «οπαδοί» της ομάδας του τού επιτέθηκαν. Το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, της κορυφαίας πλατφόρμας ποδοσφαιρικής ανάλυσης, ρίχνει το βλέμμα του στις ποδοσφαιρικές απαντήσεις του Ουαλού εξτρέμ που έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο τα στόματα του μίσους.

Η εντός έδρας ήττα της Τότεναμ στο North London Debry απέναντι στην Άρσεναλ των πολλών προβλημάτων ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της γκρίνιας των οπαδών των Σπερς. Άλλο η γκρίνια όμως και άλλο αυτό που ακολούθησε. Τα social media του Τζόνσον - αυτόν επέλεξαν ως καταλληλότερο αποδιοπομπαίο τράγο - πυρπολήθηκαν από «ευχές» κάθε λογής. Ξέρετε, μπορείτε να φανταστείτε. Υποβιβασμός στην ομάδα νέων, διακοπή συμβολαίου, προβλήματα υγείας σε εκείνον και την οικογένειά του, θάνατος. Καταιγίδα μίσους σε σχόλια και προσωπικά μηνύματα.

This was our MATCH WINNER Brennan Johnson.



Look what people done to him he didn’t even want to celebrate after all the crap he has recieved from our fans.



Keep pushing Brennan and thanks for saving us tonight 👏🏻#THFC #COYS #COVTOT #CarabaoCup pic.twitter.com/TwrjJ4wJ03