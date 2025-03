Ο Ντιέγκο Σιμεόνε «γλυκοκοιτάζει» τον Κριστιάν Ρομέρο της Τότεναμ που βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Ατλέτικο Μαδρίτης ενόψει του καλοκαιριού.

Στην ενίσχυση της αμυντικής γραμμής της Ατλέτικο Μαδρίτης θέλει να προχωρήσει ο Ντιέγκο Σιμεόνε, ο οποίος έχει «κυκλώσει» το όνομα του Κριστιάν Ρομέρο.

Το συμβόλαιο του 26χρονου Αργεντινού με την Τότεναμ λήγει τον Ιούνιο του 2027 και όπως αναφέρουν η «Relevo» και το «Sky Sports», ο Ρομέρο είναι ένας παίκτης που ο Σιμεόνε θέλει... διακαώς. Μάλιστα, ο αμυντικός της Τότεναμ είχε βρεθεί και παλιότερα στη μεταγραφική λίστα των Ροχιμπλάνκος, ενώ δεν είναι καθόλου απίθανο να κινηθούν για την απόκτησή του το προσεχές καλοκαίρι.

Atletico Madrid are interested in signing Tottenham defender Cristian Romero this summer 👀 pic.twitter.com/nnSZb9HgVj