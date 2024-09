Η Τότεναμ του Άγγελου Ποστέκογλου ξεδίπλωσε τον υπέροχο εαυτό της κόντρα στην κακή Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ των δέκα παικτών από το 42' και τη διέλυσε στο «Ολντ Τράφορντ» (3-0) για να τη βυθίσει περαιτέρω στην εσωστρέφεια και την γκρίνια.

Θριαμβευτής Άγγελος στη φωλιά των Κόκκινων Διαβόλων! Ο Ποστέκογλου έζησε το σπουδαιότερο απόγευμα της μέχρι τώρα πορείας του στην Αγγλία, αφού οδήγησε την Τότεναμ σε μεγάλο «διπλό» με τριάρα (3-0) μέσα στο «Ολντ Τράφορντ». Οι Σπερς του Ange, παρ'ότι δεν είχαν τον αρχηγό Σον, υπήρξαν υπέροχοι κατά διαστήματα και επέβαλαν το παιχνίδι τους στην προβληματική Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που ναι μεν αγωνίστηκε από το 42' με παίκτη λιγότερο λόγω της αυστηρής αποβολής του Φερνάντες, όμως απογοήτευσε - ξανά - με την εικόνα της και υποχρεώθηκε σε νέο στραβοπάτημα που την άφησε στο -6 από την τετράδα. Δεύτερο σερί τρίποντο για τους Λονδρέζους που δείχνουν να πατούν πια πολύ καλύτερα στα πόδια τους και αναρριχώνται στη βαθμολογία της Premier League.

What a performance from @SpursOfficial at Old Trafford! 👏#MUNTOT pic.twitter.com/0OkrQkvW2I