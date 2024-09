Οι σύλλογοι της Premier League συμφώνησαν σε ένα σχέδιο που προβλέπει το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου πριν την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της νέας σεζόν.

Η Premier League συντάσσεται στο πλευρό των υπόλοιπων κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης για να διασφαλίσει ότι η μεταγραφική περίοδος του επόμενου καλοκαιριού θα έχει κλείσει πριν από την έναρξη της σεζόν 2025/2026. Όπως έχει αναφερθεί και παλιότερα, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συλλόγων (ECA), η οποία εκπροσωπεί συλλόγους από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, έχουν δεσμευτεί να συμφωνήσουν σε μία κοινή ημερομηνία λήξης της μεταγραφικής περιόδου.

Το εν λόγω πλάνο προβλέπει τη λήξη του επόμενου καλοκαιρινού «παραθύρου» στις 15 Αυγούστου του 2025. Βάσει του σχεδίου, οι σύλλογοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν ποδοσφαιριστές από τη στιγμή που ξεκινήσει η νέα αγωνιστική περίοδος και αρχίσουν οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις επίσημα.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Premier League clubs agree plan to close the summer transfer window earlier than usual so it shuts before the season actually begins.



