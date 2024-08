Η ταμπέλα του οικονομικού «mind the gap» κρέμεται για χρόνια στον λαιμό της Premier League, σαν πολύτιμο περιδέραιο που θυμίζει πως εδώ τα χρήματα είναι πολλά. Πάρα πολλά, πολύ περισσότερα από κάθε άλλη γωνιά της ποδοσφαιρικής Ευρώπης. Και αυτό δεν άλλαξε, η οικονομική δύναμη των συλλόγων στην Αγγλία παραμένει τρομακτική. Μόνο που το φετινό καλοκαίρι δεν αποτυπώθηκε με τον ίδιο τρόπο στο μεταγραφικό παράθυρο. Λίγο πριν την πρεμιέρα του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο (Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 16/08 – 22:00), οι «βόμβες», τα «μπαμ» αγνοούνται και ο συνηθισμένος χορός εκατομμυρίων και των ακριβοθώρητων ονομάτων δείχνει λιγότερο λαμπερός από κάθε άλλο καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια. Ένας νέος οικονομικός «μπαμπούλας» και μια λίγκα που ίσως γεύεται το δικό της πληθωριστικό δηλητήριο. Τι άλλαξε στην αγορά της Premier League;

