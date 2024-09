Σύμφωνα με δημοσίευμα της Guardian, η Μάντσεστερ Σίτι έχει βάλει στο μάτι τον 23χρονο Σαμουέλε Ρίτσι της Τορίνο για να καλύψει το κενό του Ρόδρι.

Μετά την επιβεβαίωση από τον Πεπ Γκουαρδιόλα για την απουσία του Ρόδρι το υπόλοιπο της σεζόν, στη Μάντσεστερ Σίτι υπάρχει κινητικότητα προκειμένου να βρεθεί άμεσα ο αντικαταστάτης του Ισπανού.

Ο τεχνικός των Citizens έχει περιγράψει τον 28χρονο μέσο ως «αναντικατάστατο», ωστόσο θα κληθεί να βρει μία πιο προσωρινή λύση για το κέντρο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Guardian, οι Πολίτες έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στη Serie A και την Τορίνο, στο ρόστερ της οποίας υπάρχει ένας παίκτης που θα ταίριαζε στα πλάνα τους.

Πρόκειται για τον 23χρονο Σαμουέλε Ρίτσι που έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με την Γκρανάτα, ενώ έχει γίνει στόχος και της Μίλαν που θέλει να τον αποκτήσει τον Ιανουάριο. Ο Ιταλός κοστολογείται στις 30 εκατομμύρια λίρες και θα μπορούσε να είναι μία επένδυση για το μέλλον από πλευράς Σίτι.

Ο ίδιος έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες της Έμπολι, ενώ την περασμένη σεζόν έκανε το «μπαμ» με την Τορίνο, καταγράφοντας 84 συμμετοχές στο Καμπιονάτο, με τρία γκολ και έξι ασίστ.

Manchester City eye Torino’s Samuele Ricci after Rodri is ruled out for season https://t.co/lFI5PgbeKO