Ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιβεβαίωσε και επίσημα πως η σεζόν για τον Ρόδρι έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιβεβαίωσε τα δυσάρεστα νέα για τον Ρόδρι. Ο Καταλανός τεχνικός μίλησε για την κατάσταση του Ισπανού μέσου και ανακοίνωσε πως η σεζόν για τον έμπειρο χαφ έχει ολοκληρωθεί.

Ο τεχνικός των «πολιτών» μίλησε για τις εξελίξεις με τον Ρόδρι και αφού γνωστοποίησε πως σήμερα πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, πρόσθεσε πως δεν μπορεί να τον υπολογίζει μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

«Δυστυχώς ο Ρόδρι υπέστη τα χειρότερα. Σήμερα έκανε την επέμβαση στον χιαστό και στον μηνίσκο. Η φετινή σεζόν έχει ήδη ολοκληρωθεί για τον Ρόδρι. Θα είναι έτοιμος για την επόμενη», τόνισε ο Γκουαρδιόλα.

