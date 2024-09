Η κατασκευή του νέου γηπέδου της Μάντστερ Γιουνάιτεντ υπόσχεται τεράστια άνθιση στην οικονομία της Μεγάλης Βρετανίας, με το συνολικό κέρδος από το έργο να αγγίζει τα 7,3 δις λίρες.

Μία νέα εποχή ξεκινάει για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ είναι έτοιμος να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να δώσει σάρκα και οστά στο όραμα του νέου υπερσύγχρονου γηπέδου της ομάδας.

Δεδομένης της κακής κατάστασης στην οποία βρίσκεται το «Όλντ Τράφορντ», η κατασκευή νέου γηπέδου είναι μονόδρομος και φαίνεται πως ο ισχυρός άνδρας των Κόκκινων Διαβόλων έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα της κατασκευής του «Γουέμπλεϊ του Βορρά».

Ο κόσμος της Μάντσεστερ δεν είναι ο μόνος που θα επωφεληθεί από αυτή την επένδυση, καθώς ρεπορτάζ του Μάικ Κίγκαν αποκαλύπτει ότι η υλοποίηση αυτής της ανακατασκευής θα δώσει ένα τεράστιο boost στην οικονομία της Μεγάλης Βρετανίας εν γένει.

Η κατασκευή δεν θα γίνει με κρατικούς πόρους, αλλά αντίθετα θα δημιουργήσει περίπου 92 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Η ολική ανάπλαση της περιοχής θα προσελκύσει σχεδόν 1,8 εκατομμύρια κόσμου ανά έτος, φτάνοντας το συνολικό κέρδος της χώρας από το έργο στις 7,3 δις λίρες.

🚨 Manchester United's regeneration project could be worth £7.3 BILLION per year to the UK economy:



🏟️ 100,000 stadium

👍 92,000 jobs

🏠 17,000 new homes

👥 1.8m visitors to the area per year

❌ Club will not apply for public money for Old Trafford



(Source: @MikeKeegan_DM) pic.twitter.com/rd5L5J8YxN