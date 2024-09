Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ προωθεί όλο και περισσότερο την ιδέα ενός νέου γηπέδου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μάλιστα έχει ήδη βρει τον άνθρωπο στον οποίο θα αναθέσει το πλάνο του «Γουέμπλεϊ του Βορρά».

Όλο και πιο ψηλά στα θέματα που απασχολούν τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ ανεβαίνει το τελευταίο διάστημα το ζήτημα του γηπέδου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το «Ολντ Τράφορντ» δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση εδώ και αρκετό διάστημα και αναπόφευκτα στο στρατόπεδο των «κόκκινων διαβόλων» υπάρχει η κουβέντα περί του ιστορικού γηπέδου.

Μάλιστα, τα τελευταία 24ωρα οι Άγγλοι αποκάλυψαν πως οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι διατεθειμένοι μέχρι και να προχωρήσουν στην κατεδάφιση του «Θεάτρου των Ονείρων» ώστε να χτίσουν ένα νέο «κάστρο» για το οποίο θα χρειαζόταν το απίθανο ποσό των 2 εκατομμυρίων λιρών.

Το γήπεδο που οραματίζεται ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ θα φτάνει έως και τις 100.000 θέσεις. Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος θέλει να χτίσει στο Μάντσεστερ το «Γουέμπλεϊ του Βορρά», όπως το αποκαλούν οι Άγγλοι. Μάλιστα, ο Ράτκλιφ έχει ήδη επιλέξει τον... άνθρωπο του για να προχωρήσει σε αυτό το εγχείρημα που μοιάζει άκρως εντυπωσιακό.

Ο λόγος για τον Σερ Νόρμαν Φόστερ. Πρόκειται για έναν εκ των πιο διακεκριμένων αρχιτεκτόνων της Μεγάλης Βρετανίας, έχοντας πίσω του ένα πολύ βαρύ βιογραφικό. Ο Φόστερ πρόκειται για τον αρχιτέκτονα του νέου «Γουέμπλεϊ», ενώ ήταν και αυτός που σχεδίασε το «Λουσαίλ», το γήπεδο που φιλοξένησε τον τελικό του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία. Παράλληλα, ο διάσημος αρχιτέκτονας ανέλαβε και την ανακατασκευή του κτηρίου του Ράιχσταγκ στο Βερολίνο.

Το όραμα του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ είναι να χτίσει το πιο επιβλητικό γήπεδο του Νησιού για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εμπνευσμένο από το «Γουέμπλεϊ», αλλά αρκετά πιο αναβαθμισμένο και εκσυγχρονισμένο.

Man United will DEMOLISH Old Trafford if their new £2bn stadium plan goes ahead 😳🏟️ pic.twitter.com/7HEEu3Bx8j