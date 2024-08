Η Λίβερπουλ τα έχει βρει σχεδόν σε όλα με την πλευρά του Φεντερίκο Κιέζα και ο Ιταλός βρίσκεται μια ανάσα από το «Άνφιλντ».

Μια ανάσα από την απόκτηση του Φεντερίκο Κιέζα βρίσκεται η Λίβερπουλ. Η Μπαρτσελόνα αποφάσισε να κάνει πίσω και έτσι η Λίβερπουλ πλέον «παίζει» μόνη της στην υπόθεση του Ιταλού εξτρέμ της Γιουβέντους.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Λίβερπουλ τα έχει βρει σχεδόν σε όλα με τον Κιέζα. Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, τη δεδομένη στιγμή απομένουν μονάχα μερικές λεπτομέρειες για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία ανάμεσα στους «reds» και τον 28χρονο εξτρέμ που θέλει να μετακομίσει στο «Άνφιλντ».

Παράλληλα, η Λίβερπουλ βρίσκεται και σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τη Γιουβέντους, έχοντας κλείσει σημαντικά την «ψαλίδα» της διαφοράς.

🚨🔴 The agreement between Federico Chiesa and Liverpool on personal terms is almost done! Final details being sorted today.



Four year contract ready after initial talks exclusively revealed on Monday.



Juventus and Liverpool in direct talks to reach an agreement on fee.



⏳🇮🇹 pic.twitter.com/JBTzlUmizk