Λίβερπουλ και Βαλένθια έχουν έρθει σε συμφωνία για τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, με τον Γεωργιανό κίπερ να παραμένει στον ισπανικό σύλλογο ως δανεικός ως το καλοκαίρι του 2025.

Η πρώτη μεταγραφή της Λίβερπουλ για αυτό το καλοκαίρι αναμένεται να είναι γεγονός, καθώς ο Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι πέρασε από ιατρικά για τους Reds. Ωστόσο θα παραμείνει στην Βαλένθια ως το καλοκαίρι του 2025.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο σύλλογοι τα βρήκαν στα 30 εκατ. ευρώ συν 5 εκατ. ευρώ που θα δοθούν από την επίτευξη στόχων. Επίσης, οι νυχτερι΄δες θα διατηρήσουη το 10% από πιθανή μελλοντική πώληση. Μόλις ολοκληρούν όλα τα διαδικαστικά, ο 23χρονος θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 6 ετών με την ομάδα του Μέρσισαϊντ.

🔴🇬🇪 Giorgi Mamardashvili here having medical as new Liverpool player in Valencia.



Mamardashvili’s together with members of the staff and his agent.@SalvaGomis97 📸 pic.twitter.com/g2MZJNOzcd