Ο Νόνι Μαντουέκε σκόρπισε τη Γουλβς στο «Μολινό» και πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ με τη φανέλα της Τσέλσι η οποία πλέον έχει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει 3+ γκολ στην ιστορία της Premier League.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν στην πρώτη φετινή νίκη της Τσέλσι ο Νόνι Μαντουέκε. Ο Άγγλος εξτρέμ σμπαράλιασε τη Γουλβς μέσα στο «Μολινό» και σκόρπισε τους «λύκους» με χατ τρικ, οδηγώντας την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα στη νίκη με 6-2 και στους πρώτους βαθμούς της φετινής σεζόν.

Αυτό φυσικά ήταν το πρώτο χατ τρικ του Μαντουέκε με τη φανέλα της Τσέλσι η οποία πλέον έχει τους περισσότερους ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει 3+ γκολ στην ιστορία της Premier League. Με το χατ τρικ του Μαντουέκε η Τσέλσι έφτασε συνολικά τα 23 στην συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία στην ιστορία της Premier League και έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή, αφήνοντας στην 2η θέση την Άρσεναλ με 22.

Μεγάλο μερίδιο σε αυτή την αναρρίχηση έχει και ο Κόουλ Πάλμερ ο οποίος την περασμένη σεζόν μέτρησε δύο χατ τρικ, ένα απέναντι στην Έβερτον (πέτυχε τέσσερα γκολ σε εκείνο το ματς) και ένα απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πίσω από την Άρσεναλ, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μάντσεστερ Σίτι με 16 χατ τρικ, με τον Χάαλαντ να έχει πετύχει τα επτά! Στην ίδια θέση βρίσκεται η Λίβερπουλ η οποία έχει επίσης 16 χατ τρικ, ενώ πιο πίσω βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 14.

Chelsea have now had more players score Premier League hat-tricks than any other club 🎩📈 pic.twitter.com/Krc1hZ1H0y