Ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε το έβδομο χατ τρικ του στην Premier League και έπιασε στη σχετική λίστα τον Γουέιν Ρούνεϊ, έχοντας αγωνιστεί σε 423 παιχνίδια λιγότερα.

Τι και αν η Ίπσουιτς κατάφερε να... σοκάρει προσωρινά τη Μάντσεστερ Σίτι μέσα στο «Έτιχαντ», ανοίγοντας το σκορ πριν τη συμπλήρωση του 10λεπτου. Οι ποδοσφαιριστές του Πεπ Γκουαρδιόλα έφεραν «τούμπα» το ματς μέσα σε πέντε λεπτά και έφτασαν σε μια εν τέλει άνετη επικράτηση με 4-1, κάνοντας σβηστά το 2/2 στην φετινή Premier League.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους «πολίτες» ήταν και πάλι ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός killer ήταν on fire και πέτυχε χατ τρικ, φτάνοντας τα τέσσερα γκολ έπειτα από δύο στροφές στην Premier League. Ο Χάαλαντ δείχνει με το... καλησπέρα ότι για ακόμα μια σεζόν θα κυνηγήσει το χρυσό παπούτσι του αγγλικού πρωταθλήματος. Για τον 24χρονο το χθεσινό χατ τρικ, ήταν το έβδομο της καριέρας του σε επίπεδο Premier League.

🎩 Haaland hat-trick 🏡 Gundogan homecoming 👑 KDB classic 🇧🇷 Savinho home debut Highlights from our home win against Ipswich 👇 pic.twitter.com/SsUk7dNX33

Ο Νορβηγός έχει αγωνιστεί 68 φορές με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι στο πρωτάθλημα, έχοντας πάρει την μπάλα σπίτι του σε επτά διαφορετικές περιπτώσεις. Για να γίνει αντιληπτό και αυτό το τρομερό επίτευγμα, αξίζει να σημειωθεί πως ο Γουέιν Ρούνεϊ πέτυχε επτά χατ τρικ στην Premier League σε 491 συμμετοχές. Ένα ρεκόρ το οποίο ο Χάαλαντ ισοφάρισε σε 423 παιχνίδια λιγότερα!

Erling Haaland has now scored as many Premier League hat-tricks as Wayne Rooney (7) 🤯



🔵 Haaland: 68 appearances

🔴 Rooney: 491 appearances pic.twitter.com/QmOlcqmCCq