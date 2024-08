Φαν Ντάικ: Ο «βράχος» του Άνφιλντ με 100 ματς και μόλις 2 ήττες (vid)

Δίχως αμφιβολία ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς που πάτησαν το πόδι τους στην Premier League. Kαι τα νούμερά του «μιλάνε» από μόνα τους!

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στο Άνφιλντ και χωρίς αμφιβολία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες - τουλάχιστον - στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.

Ο Ολλανδός στόπερ, ο εμφανίστηκε αινιγματικός αναφορικά με το μέλλον του σε πρόσφατες δηλώσει του, λέγοντας: «Είμαι πολύ ήρεμος. Ό,τι κι αν συμβεί στο μέλλον, το Άνφιλντ έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Το θέμα είναι ότι θέλω να παίξω την καλύτερη σεζόν που μπορώ. Ό,τι και να γίνει την επόμενη σεζόν, θα το δούμε. Είμαι ήρεμος».

Ωστόσο, στο 2-0 των Reds επί της Μπρέντφορντ συμπλήρωσε 100 ματς στο Άνφιλντ. Και σ' αυτό το εύρος αγώνων, τα νούμερά του είναι... τρομακτικά!

Σε 100 αγώνες για την Premier League, έχει 82 νίκες, 16 ισοπαλίες, 2 ήττες. Μάλιστα, η κόκκινη εστία με την παρουσία του Ολλανδού στην άμυνα, έχει μείνει απαραβίαστη 48 φορές. Όσον αφορά στον παραγωγικό τομέα, έχει σκοράρει 12 φορές μπροστά στους οπαδούς της ομάδας του.

Θυμίζουμε ότι μετακόμισε στο Μέρσισαϊντ από την Σαουθάμπτον το καλοκαίρι τον Ιανουάριο του 2018 και μέχρι σήμερα μετράει 272 ματς με 23 τέρματα και 12 ασίστ

And he's only been dribbled past 13 times.