Ξεκίνησαν οι συζητήσεις μεταξύ Άστον Βίλα και Τσέλσι σχετικά με την περίπτωση του Ραχίμ Στέρλινγκ, καθώς πλέον είναι... ανεπιθύμητος στον σύλλογο δια στόματος Μαρέσκα.

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ είνα ανεπιθύμητος στην Τσέλσι και η Άστον Βίλα ξεκίνησε ήδη τις συζητήσεις με τους Λονδρέζους, προκειμένου να κάνει δικό της τον Άγγλο εξτρέμ.

Μετά τις δηλώσεις του Έντσο Μαρέσκα πως ο Στέρλινγκ δεν πρόκειται να αγωνιστεί υπό τις οδηγίες του στην ομάδα, ο 29χρονος θα πρέπει να ψάξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, παρόλο που το συμβόλαιό του λήγει το 2027.

Αφού η Βίλα έχασε τη «μάχη» με τους Μπλε για την απόκτηση του Ζοάο Φέλιξ, τώρα στρέφεται στην περίπτωση του Στέρλινγκ για να ενισχυθεί επιθετικά. Ίσως «αγκάθι» να αποτελέσει οι διόλου μικρές αποδοχές του Άγγλου, οι οποίες είναι κοντά στις 325.000 λίρες εβδομαδιαίως.

