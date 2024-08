Ποδοσφαιριστής της Τσέλσι με κάθε επισημότητα είναι ο Ζοάο Φέλιξ. Πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της μεταγραφής του Πορτογάλου από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Έναν χρόνο έμεινε μακριά από το Λονδίνο ο Ζοάο Φέλιξ. Με επίσημη ανακοίνωση η Τσέλσι γνωστοποίησε τη συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την αγορά του Πορτογάλου εξτρέμ ο οποίος κόστισε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ στους «μπλε».

Ο Φέλιξ που την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπαρτσελόνα, επέστρεψε στη Μαδρίτη ωστόσο ήταν ξεκάθαρο πως τόσο ο ίδιος όσο και οι «ροχιμπλάνκος», ήθελαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Έτσι και έγινε, καθώς η Τσέλσι εμφανίστηκε και αποφάσισε να προχωρήσει στη μεταγραφή του Φέλιξ ο οποίος θα φορέσει για δεύτερη φορά στην καριέρα του την μπλε φανέλα των Λονδρέζων, υπογράφοντας αυτή τη φορά για έξι χρόνια.

Ο Πορτογάλος αγωνίστηκε με την Τσέλσι ως δανεικός για ένα εξάμηνο τη σεζόν 2022/23, μετρώντας τέσσερα γκολ σε 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Chelsea is where he belongs. 🏡



We are delighted to announce the signing of Joao Felix from Atletico Madrid. 🇵🇹🔵 pic.twitter.com/k8jF2PNSgV